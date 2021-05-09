Bunlar olmazsa geriden alıp götürecek kimse yok, çünkü saha, (zorunlu olarak) bozan oyuncularla doldu, yapanlarla değil. Dolayısıyla rakibini biraz bozsa bile kendisi bir şey yapamadı. Derbi maçta elbette, Cüneyt Çakır'ın ve yardımcılarının bazı hataları oldu ama kritik kararları doğruydu. Derbide G.Saray kazanmayı hak etti işin doğrusu bu… Beşiktaş iyi gününde değildi… F.Bahçe de son anda kazandığına göre şimdi Kartal'a düşen son iki maçta 4 puan alarak ipi göğüslemek…