11 Mayıs 2021, Salı

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Yeni Malatyaspor 1-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yeni Malatyaspor ile Hatayspor yenişemedi!
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında sahasında 'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

'in 41. hafta karşılaşmasında ile Atakaş kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Yeni Malatyaspor'un golünü 64. dakikada kaydederken, Hatayspor'un golü ise 45. dakikada 'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor 45 puana yükselirken, Hatayspor ise 61 puana ulaştı.

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