14 Mayıs 2021, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri duyuruldu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 Giriş Tarihi: 14.05.2021

Spor Toto 'in 42. ve son haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. Şampiyonluk yarışını ilgilendiren karşılaşmalarda - maçını , - karşılaşmasını ve Kayserispor-Fenerbahçe maçını ise Halil Umut Meler yönetecek. Düşme hattını ilgilendiren Trabzonspor-Gençlerbirliği mücadelesinde ise Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

'de 2020-2021 sezonunun 42'nci ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. - Helenex maçını , - maçını ise yönetecek. Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe mücadelesinde ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'de oynanacak 42'nci ve son hafta maçlarının programı ve hakemler şöyle:

18.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor (Eryaman) ÜMİT ÖZTÜRK

18.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül) MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

18.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (Çaykur Didi) KORAY GENÇERLER

18.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep (Antakya Atatürk) SERKAN TOKAT

18.00 Fatih Karagümrük - Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat) ATİLLA KARAOĞLAN

18.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Antalya) SUAT ARSLANBOĞA

20.30 Göztepe - Beşiktaş (Gürsel Aksel) FIRAT AYDINUS

20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği (Medical Park) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

20.30 Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom) CÜNEYT ÇAKIR

20.30 Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) HALİL UMUT MELER

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Dev maçların oranları belli oldu! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... Dev maçların oranları belli oldu! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
Süper Lig'de son hafta maçlarında değişiklik! Süper Lig'de son hafta maçlarında değişiklik!
Süper Lig kulüpleri bayramı böyle kutladı! Süper Lig kulüpleri bayramı böyle kutladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör