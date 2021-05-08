Süper Lig'in 40. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Gaziantep FK maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Lennon, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan Parlak.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Miranda, Olkoswski, Rashid, Mirallas, Maxim, Güray, Muhammet, Kenan.

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