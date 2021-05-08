Süper Lig'in 40. haftasında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Göztepe ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Konyaspor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Obinna, Esiti, Halil, Soneri Diabate, Jahovic.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Rahmanovic, Cikalleshi.

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