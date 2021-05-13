13 Mayıs 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

Son dakika spor haberleri... Ramazan Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Süper Lig kulüpleri de Ramazan Bayramı mesajlarını yayınladı. Taraftarlar bu mesajları sık sık paylaştı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

kulüpleri dolayısıyla resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından bayram mesajları yayınladı. Kulüpler yayınladıkları mesajlarda taraftarlarının, tüm ülkenin ve İslam aleminin bayramını kutladı. Kulüpleri mesajları şu şekilde:

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

BEŞİKTAŞ: Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

FENERBAHÇE: Sağlık ve huzur dolu bir bayram dileğiyle... Ramazan Bayramımız kutlu olsun.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

GALATASARAY: 'nın; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

TRABZONSPOR: Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

SİVASSPOR

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

DENİZLİSPOR

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

Ç. RİZESPOR

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

BAŞAKŞEHİR

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

HATAYSPOR

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

GÖZTEPE

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

YENİ MALATYASPOR

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

GAZİANTEP FK

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

KASIMPAŞA

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

KONYASPOR

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

ANTALYASPOR

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

ALANYASPOR

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

ANKARAGÜCÜ

Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

KAYSERİSPOR

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