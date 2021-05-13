Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...
Son dakika spor haberleri... Ramazan Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Süper Lig kulüpleri de Ramazan Bayramı mesajlarını yayınladı. Taraftarlar bu mesajları sık sık paylaştı.
Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından bayram mesajları yayınladı. Kulüpler yayınladıkları mesajlarda taraftarlarının, tüm ülkenin ve İslam aleminin bayramını kutladı. Kulüpleri mesajları şu şekilde:
BEŞİKTAŞ: Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.
FENERBAHÇE: Sağlık ve huzur dolu bir bayram dileğiyle... Ramazan Bayramımız kutlu olsun.
GALATASARAY: Ramazan Bayramı'nın; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz.
TRABZONSPOR: Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.
SİVASSPOR
DENİZLİSPOR
Ç. RİZESPOR
BAŞAKŞEHİR
HATAYSPOR
GÖZTEPE
YENİ MALATYASPOR
GAZİANTEP FK
KASIMPAŞA
GENÇLERBİRLİĞİ
FATİH KARAGÜMRÜK
KONYASPOR
ANTALYASPOR
ALANYASPOR
ANKARAGÜCÜ
KAYSERİSPOR
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