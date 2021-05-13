Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı'nı bu paylaşımlarla kutladı...

Süper Lig kulüpleri Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından bayram mesajları yayınladı. Kulüpler yayınladıkları mesajlarda taraftarlarının, tüm ülkenin ve İslam aleminin bayramını kutladı. Kulüpleri mesajları şu şekilde: