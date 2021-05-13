13 Mayıs 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son hafta maçlarında değişiklik!

Süper Lig'de son hafta maçlarında değişiklik!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

Türkiye Futbol Federasyonu, , , ve 'un maçları haricinde, kalan diğer maçların başlama saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020-2021 sezonu 42. hafta müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı.

Ligde daha önce 20:30 olarak açıklanan; , Sivasspor – Kasımpaşa, , , – Denizlispor, maçları 18:00'e alınırken, 20.30'da başlayacağı açıklanan; – Gençlerbirliği, , ve maçlarının saatlerinde değişiklik yapılmadı.

Süper Lig'in 42. haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:

15 MAYIS CUMARTESİ

18.00 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor

18.00 Sivasspor – Kasımpaşa

18.00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir

18.00 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü

18.00 Fatih Karagümrük – Denizlispor

18.00 Antalyaspor – Konyaspor

20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği

20.30 Göztepe – Beşiktaş

20.30 Kayserispor – Fenerbahçe

20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspor

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