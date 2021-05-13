Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son hafta maçlarında değişiklik!
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçları haricinde, kalan diğer maçların başlama saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2020-2021 sezonu Süper Lig 42. hafta müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı.
Ligde daha önce 20:30 olarak açıklanan; MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor – Kasımpaşa, Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir, Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük – Denizlispor, Antalyaspor – Konyaspor maçları 18:00'e alınırken, 20.30'da başlayacağı açıklanan; Trabzonspor – Gençlerbirliği, Göztepe – Beşiktaş, Kayserispor – Fenerbahçe ve Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçlarının saatlerinde değişiklik yapılmadı.
Süper Lig'in 42. haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:
15 MAYIS CUMARTESİ
18.00 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor
18.00 Sivasspor – Kasımpaşa
18.00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir
18.00 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü
18.00 Fatih Karagümrük – Denizlispor
18.00 Antalyaspor – Konyaspor
20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği
20.30 Göztepe – Beşiktaş
20.30 Kayserispor – Fenerbahçe
20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspor
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