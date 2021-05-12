12 Mayıs 2021, Çarşamba
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ŞAMPİYONLUK ORANLARI ŞÖYLE:
ESKİ ORANLAR:
Son dakika spor haberi: Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım...
Spor Toto Süper Lig'de bitime bir maç kala şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe zirvenin sahibi olmak için kıyasıya bir yarış içinde. Son hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte Denizlispor'u 4-1 geçen Galatasaray, şampiyonluk umudunu artırdı. Alınan sonuçlardan sonra İddaa Risk Yönetimi, yeni şampiyonluk oranlarını belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de 41. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
ŞAMPİYONLUK ORANLARI ŞÖYLE:
BEŞİKTAŞ: 1.18
GALATASARAY: 2.90
FENERBAHÇE: 150
ESKİ ORANLAR:
BEŞİKTAŞ: 1.12
FENERBAHÇE: 4.50
GALATASARAY: 11.00
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