12 Mayıs 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım...

Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

Spor Toto 'de bitime bir maç kala şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. , ve zirvenin sahibi olmak için kıyasıya bir yarış içinde. Son hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte Denizlispor'u 4-1 geçen Galatasaray, şampiyonluk umudunu artırdı. Alınan sonuçlardan sonra İddaa Risk Yönetimi, yeni şampiyonluk oranlarını belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 41. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI ŞÖYLE:

: 1.18
: 2.90
: 150

ESKİ ORANLAR:

BEŞİKTAŞ: 1.12
FENERBAHÇE: 4.50
GALATASARAY: 11.00

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