Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Ramazan Bayramı mesajı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz." denildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda ise "Ramazan Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar, millet olarak birlik, beraberlik ve barış içinde yaşayacağımız nice sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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