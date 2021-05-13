Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Ramazan Bayramı mesajı
Spor Toto Süper Lig'de kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. İşte iki kulübün yayınladığı mesaj... | Son dakika spor haberleri (GS FB spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz." denildi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda ise "Ramazan Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar, millet olarak birlik, beraberlik ve barış içinde yaşayacağımız nice sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan bayramı mesajları | En güzel bayram mesajları! 2021 Ramazan Bayramı resimli, kısa, uzun ve anlamlı mesajlar...
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig