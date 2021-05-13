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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Ramazan Bayramı mesajı

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bayramı mesajı!
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

'de kıyasıya bir rekabet içerisinde olan ve , dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. İşte iki kulübün yayınladığı mesaj... | Son dakika spor haberleri ()

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz." denildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda ise "Ramazan Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar, millet olarak birlik, beraberlik ve barış içinde yaşayacağımız nice sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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