Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü Süper Lig'e veda etti!

Spor Toto Süper Lig'de 41. hafta heyecanı yaşandı. Ligde zirve yarışı kadar kümede kalma mücadeleleri de damga vurdu. Ligde kalma yarışını sürdüren iki takım olan BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü veda etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. Ligde kalma mücadelelerini sürdüren BB Erzurumspor, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Öte yandan MKE Ankaragücü ise Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından BB Erzurumspor son haftayı bay geçmesi sebebiyle 40 puanla, MKE Ankaragücü ise 38 puanla Süper Lig'e veda etti.

ANKARAGÜCÜ İKİLİ AVERAJDA GERİDE!

Son maçlar öncesi 38 puanı bulunan MKE Ankaragücü, en yakın rakibi Kayserispor ile puanları eşitlese dahi ikili averajda geride kaldığı için ligden düştü.

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