11 Mayıs 2021, Salı

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü Süper Lig'e veda etti!

Süper Lig'e iki veda daha! Bitime 1 hafta kala...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'de 41. hafta heyecanı yaşandı. Ligde zirve yarışı kadar kümede kalma mücadeleleri de damga vurdu. Ligde kalma yarışını sürdüren iki takım olan ile veda etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. Ligde kalma mücadelelerini sürdüren , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti. Öte yandan ise 'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından BB Erzurumspor son haftayı bay geçmesi sebebiyle 40 puanla, MKE ise 38 puanla 'e veda etti.

ANKARAGÜCÜ İKİLİ AVERAJDA GERİDE!

Son maçlar öncesi 38 puanı bulunan MKE Ankaragücü, en yakın rakibi ile puanları eşitlese dahi ikili averajda geride kaldığı için ligden düştü.

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