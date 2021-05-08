BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 40. haftasında BB Erzurumspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında BB Erzurumspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BB ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
BB ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo Schwechlen, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Emrah, Oltan.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Drinkwater, Sadiku, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin.
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