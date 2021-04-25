Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta, Yeni Malatyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren goller 55. dakikada Adem Büyük ve 77. dakikada Tetteh'den geldi. Konuk takımın tek golünü ise 90+3. dakikada penaltıdan Paintsil kaydetti.

Mücadelenin 66. dakikasında Ankaragücü'nden Geraldo doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 40'a yükseltti ve 14. sıraya çıktı. Konuk Ankaragücü ise 38 puanla 15. sırada kaldı.

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