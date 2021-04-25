25 Nisan 2021, Pazar

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 2-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Malatya evinde fire vermedi
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında , sahasında 'nü ve 'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta, sahasında 'nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren goller 55. dakikada ve 77. dakikada 'den geldi. Konuk takımın tek golünü ise 90+3. dakikada penaltıdan Paintsil kaydetti.

Mücadelenin 66. dakikasında 'nden Geraldo doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 40'a yükseltti ve 14. sıraya çıktı. Konuk Ankaragücü ise 38 puanla 15. sırada kaldı.

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