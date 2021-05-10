10 Mayıs 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de son viraja giriliyor. Beşiktaş derbiyi kaybetse bile kupaya uzanmaya en yakın ekip. İddaa risk yönetimi ligde bitiş düdüğünün çalmasına kısa bir süre kala şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

'de şampiyonluk oranları Yönetimi tarafından güncellendi. İşte son oranlar...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

GALATASARAY: 11.00

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

FENERBAHÇE: 4.50

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

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