10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de son viraja giriliyor. Beşiktaş derbiyi kaybetse bile kupaya uzanmaya en yakın ekip. İddaa risk yönetimi ligde bitiş düdüğünün çalmasına kısa bir süre kala şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları iddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. İşte son oranlar...
GALATASARAY: 11.00
FENERBAHÇE: 4.50
BEŞİKTAŞ: 1.12
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