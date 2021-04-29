Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Sezonun bitimine kısa bir süre kala zirve mücadelesi veren iki ezeli rakip, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 40. haftada oynanacak dev maçın tarihini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklama sonrası futbolseveler "Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? "Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta?" ve Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda?" soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun sonuna doğru yaklaşılırken, şampiyonluk yarışındaki heyecan nefesleri kesiyor. Ligde son viraja girilirken, Beşiktaş ile Galatasaray zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu maçta kozlarını paylaşacak.

39. hafta maçları öncesi iki takım da şampiyonluk iddiasını sürdürürken, Beşiktaş topladığı 78 puanla zirvede yer alıyor. 72 puanı bulunan Galatasaray ise maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önünde 2. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak dev derbide geri sayım başlarken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ligde son 3 haftada oynanacak maçların tarihlerini açıkladı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Dev derbiyi yönetecek hakem önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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