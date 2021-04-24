24 Nisan 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Konyaspor 0-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Konya'da puanlar paylaşıldı
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında , sahasında ağırladığı ile 0-0 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

'in 37. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmasında sahasında Atakaş 'u konuk etti. Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi 42 puanla 11. sırada, konuk Hatayspor ise 54 puanla 6. sırada yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Trabzonspor - Karagümrük | İlk 11'ler belli oldu Trabzonspor - Karagümrük | İlk 11'ler belli oldu
Konyaspor-Hatayspor | CANLI Konyaspor-Hatayspor | CANLI
Beşiktaş ve G.Saray maçlarının VAR hakemleri belli oldu! Beşiktaş ve G.Saray maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör