24 Nisan 2021, Cumartesi
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Konyaspor 0-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında ağırladığı Hatayspor ile 0-0 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından ev sahibi Konyaspor 42 puanla 11. sırada, konuk Hatayspor ise 54 puanla 6. sırada yer aldı.
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