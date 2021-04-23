23 Nisan 2021, Cuma

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Antalyaspor - Göztepe maçının tarihi değişti!

Antalyaspor - Göztepe maçının tarihi değişti!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.04.2021

Spor Toto 'de daha önce 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacağı açıklanan - maçının 2 Mayıs Pazar günü oynanacağı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kulübünden yapılan açıklamada, 'in 39. haftasında deplasmanda oynayacakları Fraport TAV maçının tarihinin 2 Mayıs Pazar günü olarak değiştirildiği belirtildi.

Karşılaşmanın saat 16.00'da 'nda yapılacağı kaydedildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
MHK kararını verdi! Beşiktaş'ın ardından G.Saray'a da... MHK kararını verdi! Beşiktaş'ın ardından G.Saray'a da...
Gençlerbirliği - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gençlerbirliği - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Yılmaz Vural: Emre Belözoğlu'nun diploması yok! Yılmaz Vural: Emre Belözoğlu'nun diploması yok!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör