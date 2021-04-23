23 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Antalyaspor - Göztepe maçının tarihi değişti!
Spor Toto Süper Lig'de daha önce 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacağı açıklanan Antalyaspor - Göztepe maçının 2 Mayıs Pazar günü oynanacağı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda oynayacakları Fraport TAV Antalyaspor maçının tarihinin 2 Mayıs Pazar günü olarak değiştirildiği belirtildi.
Karşılaşmanın saat 16.00'da Antalya Stadı'nda yapılacağı kaydedildi.
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