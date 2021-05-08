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Son dakika spor haberi: MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçında kader anı! Top çizgiden çıktı...

Maçta kader anı! Çizgiden çıktı...
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe gole çok yaklaştı ancak kalecisi Friedrich topu çizgiden çıkardı. İşte Ankaragücü - Fenerbahçe maçında o anlar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 40. haftasında ile karşı karşıya geldi. , bir korner atışında ikinci gole çok yaklaştı. 'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kalecisi Friedrich topu çizgiden çıkardı.

İŞTE O ANLAR


(Fotoğraf: beIN Sports)

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