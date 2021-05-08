08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçında kader anı! Top çizgiden çıktı...
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe gole çok yaklaştı ancak Ankaragücü kalecisi Friedrich topu çizgiden çıkardı. İşte Ankaragücü - Fenerbahçe maçında o anlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kanarya, bir korner atışında ikinci gole çok yaklaştı. Enner Valencia'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Ankaragücü kalecisi Friedrich topu çizgiden çıkardı.
İŞTE O ANLAR
(Fotoğraf: beIN Sports)
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