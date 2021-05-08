08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak. Dev bir randevuya sahne olacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında müthiş bir düelloya sahne olacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı.
TFF'den yapılan duyuruya göre, Cüneyt Çakır'ın düdük çalacaığı kritik randevuda VAR koltuğunda Mete Kalkavan yer alacak.
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