08 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Derbinin VAR hakemi belli oldu!
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'de 40. hafta maçında ile karşılaşacak. Dev bir randevuya sahne olacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de şampiyonluk yarışında müthiş bir düelloya sahne olacak - derbisinin VAR hakemi açıklandı.

'den yapılan duyuruya göre, 'ın düdük çalacaığı kritik randevuda VAR koltuğunda yer alacak.

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