Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak. Dev bir randevuya sahne olacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında müthiş bir düelloya sahne olacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı.

TFF'den yapılan duyuruya göre, Cüneyt Çakır'ın düdük çalacaığı kritik randevuda VAR koltuğunda Mete Kalkavan yer alacak.

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