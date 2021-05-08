Sivasspor 0-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Sivasspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 40. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor 59 puana yükselirken Başakşehir ise 44 puana ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada sağdan Fayçal'ın ortasında Claudemir'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
10'uncu dakikada bu kez Gradel sol kanattan ceza alanına ortaladı, Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
33'üncü dakikada sol kanattan ceza alanına giren Visca'nın pasında Aleksic'in şutunda top üstten auta gitti.
51'inci dakikada soldan Aleksic'in pasında ceza alanına giren Visca'nın sol ayağı ile yerden vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
59'inci dakikada sağdan Aleksic'in ortasında Tolga'nın vuruşu ağlarla buluştu ancak pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.
70'inci dakikada sağdan Erdoğan'ın pasında Kayode ceza alanını girdi, yerden vuruşunda savunmada Ndayismiye yatarak topu kornere çeldi.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
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