Çaykur Rizespor 0-4 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 40. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 23'te Hadebe, 80. dakikada Fofana ve 90+1. dakikada ise Kubilay Kanatsızkuş kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte Meriah 49. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor puanını 44'e yükseltti ve rahat bir nefes aldı. Çaykur Rizespor ise 45 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada ceza sahasında Meriah'ın eline çarpan top nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Adem Büyük topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.

19'ncu dakikada Erik Sabo'nun pasında topla buluşan Skoda'nın şutunda top yan ağlarda kaldı.

23'ncü dakikada köşe atışından gelen topu kaleci Gökhan tokatlayarak uzaklaştırdı. Kısa düşen topu önünde bulan Hadebe'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

38'inci dakikada Tunay'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Eric Sabo sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.

49'uncu dakikada Yassine Meriah, Malatyaspor atağında rakip oyuncuya çelme takması sonucunda ikinci sarı kart ile kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

56'ıncı dakikada Rizespor'un sağdan Moroziuk ile kullandığı köşe atışında Talbi gelen topa ceza alanı içerisinde kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.

80'inci dakikada Adem Büyük'ün soldan ceza alanı içerisine gönderdiği topa Fofana sert vurdu, top ağlarla buluştu: 0-3.

90'ıncı dakikada sağdan Kerim'in pasında kaleciyi geçen Kubilay topu ağlara gönderdi: 0-4.

Karşılaşma da bu skorla sona erdi.

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