Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını ve üst sıralamayı yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Mücadelede sarı-kırmızılıların kalesini tecrübe abidesi Fernando Muslera koruyacakken, siyah-beyazlılarda ise genç yıldız Ersin Destanoğlu sahne alacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray-Beşiktaş derbisi haberleri

Şampiyonluğa etki edecek Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Galatasaray'ın kalesini koruyacak 34 yaşındaki Fernando Muslera ile Beşiktaş'ta forma giyecek 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun performansları, derbi sonucunu doğrudan etkileyecek. Sarı-kırmızlı takımın kaptanı Muslera, ligde bu sezon 19 karşılaşmada forma giydi. Uzun süren sakatlığının ardından ligin 20. haftasındaki Denizlispor mücadelesiyle sahalara dönen Nando, sonrasındaki 19 maçın tamamında kaleyi korudu. Tecrübeli futbolcunun süre aldığı maçlarda Galatasaray, 13 galibiyet, 3'er de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Muslera, forma giydiği 19 mücadelenin 9'unda kalesini gole kapatırken, kalan 10 maçta toplam 17 gol yedi.

Ersin ise ligde 32 maçta forma giyerken siyah-beyazlı takım, bu maçlarda 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi gördü. Ersin, görev yaptığı müsabakaların 13'ünde kalesini gole kapattı diğer maçlarda 29 gole engel olamadı. Öte yandan Muslera, 10 sezonda toplam 45 derbi maçta görev aldı. 34 yaşındaki kaleci, Beşiktaş ve F.Bahçe derbilerinde 18 galibiyet, 16 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Rakiplerin 40 golüne engel olamayan Muslera, 18 derbi maçında gol yememeyi başardı. Ersin de kariyerinde 4. kez derbide kaleyi koruyacak. 20 yaşındaki kaleci, Galatasaray'a karşı 1, Fenerbahçe'ye karşı da 2 müsabakada kaleyi korudu. Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı ve sadece 1 gol yedi.

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