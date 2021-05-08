Trabzonspor-Antalyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 4'de canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hüseyin, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo,Kudryashov, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Hakan, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar
TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK!
Trabzonspor'da kart cezalısı Berat Özdemir ile sakatlığı bulunan Vitor Hugo kadroda yer almadı.
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi.
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