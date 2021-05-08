Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını sürdürmek için bu maçtan 3 puan almak istiyor. Öte yandan ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nün ise 3 puandan başka seçeneği yok. Ankaragücü - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba Lobjanidze, Badji

Fenerbahçe: Harun, Attila, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Başkentte karşılaşma başladı!

3' GOL! Ankaragücü Alper Potuk'un golüyle 1-0 öne geçti! Sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Alper Potuk yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Alper Potuk

5' Ankaragücü bir kez daha etkili geldi! Alper Potuk ceza sahası içinde yakın mesafeden topu dışarı yolladı.

10' Ankaragücü'nde Endri Çekici'nin uzaklardan kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu Harun güçlükle çeldi.

20' Fenerbahçe atağında sol çaprazdan ceza alanına sokulan Mert Hakan'ın şutunda top kalecide kaldı.

22' Ankaragücü'nde ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Alper Potuk'un vuruşunda top üstten auta çıktı.

23' Ankaragücü yine tehlikeli geldi! Alper Potuk'un yakın mesafeden kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

32' Ankaragücü 2. gole bir kez daha çok yaklaştı! Kitsiou'nun sağ çaprazdan vuruşunda Caner'den dönen top sonrasında Paintsil'in önünde kaldı. Paintsil'in yakın mesafeden vuruşunda bir kez daha Fenerbahçe savunması topun kaleye gitmesini engelledi.

43' GOL! Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı! Ceza alanı içindeki Valencia'nın kale önüne ortasında arka direkte Ozan Tufan tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

48' Ankaragücü'nde Alper Potuk bir anda Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktı. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Harun'dan kritik bir kurtarış geldi.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe kafilesinde; Harun Tekin, Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Tisserand, Attila, Lemos, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Arda Güler, Valencia, Thiam, Cisse yer alıyor.

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta başkente götürülmedi.

ARDA GÜLER KADRODA

Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe'de,16 yaşındaki Arda Güler de Başkent deplasmanına götürüldü.

SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşımak için başkentte 3 puan arıyor. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 76 puanla 2. sırada bulunuyor.

FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALIYOR

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

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