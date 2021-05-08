Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup edip şampiyonluk şansının sonuna kadar sürdürmek istiyor. Bitime 3 maç kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan siyah-beyazlılar ise derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Galatasaray - Beşiktaş derbisini aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Galatasaray - Beşiktaş maçı saat 20:30'da başladı. ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Gökhan Töre

ÖNEMLİ DAKİKALAR

2' GOL İPTAL! Beşiktaş'ta Welinton ağları havalandırdı; ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

11' GOL! Galatasaray'da kaleciyle karşı karşıya kalan Babel düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu.

42' GOL! Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.

45+1 GOL! Galatasaray, Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETİYOR

FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2012 ve 2016'nın ardından 3. kez görev yapacak Cüneyt Çakır, bu sezon 3. defa derbi yönetiyor. Cüneyt Çakır, ligde 19. haftada Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği ve 24. haftada Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev yapmıştı.

VAR HAKEMİ METE KALKAVAN

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında oldukça kritik olan derbide Mete Kalkavan VAR hakemi olarak görev yapıyor.

GALATASARAY 5 KEZ, BEŞİKTAŞ 3 KEZ KAZANDI

Cüneyt Çakır, 10. kez Galatasaray-Beşiktaş derbisine çıktı. Tecrübeli hakemin yönettiği 9 maçta Galatasaray 5, Beşiktaş ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Galatasaray 12 gol atarken, Beşiktaş ise 9 kez fileleri havalandırdı.

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 3 kez kırmızı kartına başvurdu, 45 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, Beşiktaş'tan 2, Galatasaray'dan ise 1 futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 23, Beşiktaşlı oyunculara ise 22 sarı kart gösterdi.

GALATASARAY 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de son olarak Hatayspor mağlup olan sarı-kırmızılılara daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada yenilmedi. Aslan bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de evinde 18 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar geride kalan karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken, 39 gol atıp, 15 gol yedi. Aslan sahasında son olarak Konyaspor ile karşılaşmış, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER DÖNDÜ

Galatasaray'da karantina süreleri tamamlanan ve 10. gün testlerine negatif sonuca ulaşılan Fatih Öztürk, Christian Luyindama ve James Ozornwafor antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

EN AZ GOL YİYEN EN ÇOK ATANA KARŞI

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 85 gollü Beşiktaş'ın ardından 70 golle en çok gol kaydeden ikinci takım olarak yer alıyor.

EMRE AKBABA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcusu Emre Akbaba, son haftalarda attığı golle takımını hücumda taşıyor. Son olarak Gençlerbirliği deplasmanında rakip fileleri havalandıran Emre, gol sayısını da 5'e çıkardı. Başarılı orta saha oyuncusu görev aldığı son 6 karşılaşmada da 4 gol sevinci yaşadı. Emre Akbaba bu sezon attığı gollerin hepsini 2021 yılında kaydetti.

ARDA TURAN KART SINIRINDA

Galatasaray'da Arda Turan sarı kart sınırında bulunuyor. Arda sarı kart görmesi halinde Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek.

ABOUBAKAR VE N'KOUDOU YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Aboubakar ve N'Koudou, Galatasaray derbisinde forma giyemiyor. Aboubakar'ın yokluğunda Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki en önemli kozu, Hatayspor filelerini 4 kez havalandıran Larin.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş'ın son yıllarda ezeli rakibi Galatasaray'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Son 6 sezonda iki ekip ligde 11 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan Beşiktaş 7 galibiyet çıkardı. 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 2 karşılaşmadan da Galatasaray galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasındaki son 7 lig maçında ise deplasman takımları gol bulamadı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 4 kez sahasında galip gelirken, Galatasaray da 2 kez kazandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.

DERBİDEN İLGİNÇ NOTLAR

- 97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.

- Rekabetin gol kralı 29 golle Beşiktaşlı Hakkı Yeten olurken, Galatasaraylı Gündüz Kılıç, 5 kezle bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı.

- Geride kalan 348 maçta en farklı skorlu galibiyetleri Galatasaray 9-2, Beşiktaş ise 5-0'lık sonuçlarla elde etti.

- Beşiktaş üst üste 17, Galatasaray ise 15 maç rakibine karşı galip gelemedi.

- Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.

MUSLERA BEŞİKTAŞ DERBİNİ SEVİYOR

Opta verilerine göre, Fernando Muslera'nın Süper Lig kariyerinde Konyaspor'un (9) ardından kalesini en fazla maçta gole kapattığı rakibi Beşiktaş oldu. (20 maçta 8 gole kapama)

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