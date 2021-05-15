15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Çaykur Rizespor 0-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Çaykur Rizespor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 2-0 kazandı ve sezonu 12. sırada bitirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 2-0 kazandı ve sezonu galibiyetle tamamladı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. ve 45+1. dakikalarda Aleksic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir 48 puana yükseldi ve ligi 12. sırada bitirdi. Çaykur Rizespor ise 48 puanda kaldı ve sezonu 13. sırada tamamladı.
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