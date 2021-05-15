15 Mayıs 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor 0-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başakşehir galibiyetle tamamladı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. ve son haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 2-0 kazandı ve sezonu 12. sırada bitirdi.

'in 42. ve son haftasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 2-0 kazandı ve sezonu galibiyetle tamamladı.

'e galibiyeti getiren golleri 6. ve 45+1. dakikalarda kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir 48 puana yükseldi ve ligi 12. sırada bitirdi. Çaykur Rizespor ise 48 puanda kaldı ve sezonu 13. sırada tamamladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Göztepe-Beşiktaş | CANLI Göztepe-Beşiktaş | CANLI
Galatasaray-Yeni Malatyaspor | CANLI Galatasaray-Yeni Malatyaspor | CANLI
CANLI SKOR | Kayserispor - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu CANLI SKOR | Kayserispor - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör