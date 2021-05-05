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Son dakika spor haberi: TFF'den Antalyaspor Başakşehir ve Gaziantep FK'ya flaş ceza!

TFF'den 3 takıma flaş ceza!
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

, takım harcama limitleri ile ilgili çarpıcı kararlar aldığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, , ve 'ya takım harcama limitlerini % 6'dan daha az aştıkları için ihtar cezası verildiği duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF, , , ve 'un ise takım harcama limitlerine uyduğunu açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"28 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan "Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı 89. Maddesinde" bulunan, "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin belirlenmesi" kapsamında talimata eklenen Ek.XII'de belirtilen prensiplere uygun olarak; Kulüplerin 2019/2020 futbol sezonuna ait Takım Harcama Limitleri 02 Eylül 2019 tarihinde belirlenip kulüplere tebliğ edilmiş ve aynı zamanda TFF'nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

02 Eylül 2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limiti tutarı 15 Aralık 2019 tarihine kadar Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek.XII/G maddesi kapsamında kabul edilen başvuruların değerlendirilmesi sonucunda yeniden belirlenmiş ve 31 Aralık 2019 tarihinde kulüplere tebliğ edilmiş ve TFF internet sitesinde yayınlanmıştır.

2019/2020 futbol sezonunun tamamlanmasını takiben kulüpler tarafından hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanan Takım Harcama Limiti gerçekleşme raporları 03.05.2021 tarihinde yapılan Kulüp Lisans Kurulu Toplantısında Kurulumuzca nihai olarak incelenmiştir.

Kulüplerin 2019/2020 2. tescil dönemi içerisinde gerçekleşen transfer işlemleri ve limit artırım başvurularının değerlendirilerek 2. Transfer ve tescil dönemi sonunda (%30 sapma payı dikkate alınarak) ilgili sezona ait hesaplanmış olan Takım Harcama Limitleri, sezona ait gelir ve gider gerçekleşmeleri de dikkate alınarak, kulüpler tarafından hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanan Takım Harcama Limiti gerçekleşme raporları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda;

1- , BEŞİKTAŞ A.Ş., , FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş., GALATASARAY A.Ş., , GÖZTEPE SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş., KASIMPAŞA A.Ş., , , , MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş., SİVASSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, ve TRABZONSPOR A.Ş.'nin tahsis edilen Takım Harcama Limitleri dahilinde kaldıkları kanaatine varılmış olup "Ek.XII/J maddesi uyarınca herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına,"

2- SPOR FAALİYETLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş., İSTANBUL FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. ve GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları tespit edilmiş ve Ek.XII/J maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ihdas edilmesine, Karar verilmiştir."

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