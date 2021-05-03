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Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Ankaragücü maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ravil, Bolingoli, Tolga, Mahmut, Deniz, Visca, Chadli, Gulbrandsen

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atilla, Tiago, İbrahim, Alper, Çekiçi, Paintsil, Emre

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