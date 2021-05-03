03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Başakşehir ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Ankaragücü maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ravil, Bolingoli, Tolga, Mahmut, Deniz, Visca, Chadli, Gulbrandsen
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atilla, Tiago, İbrahim, Alper, Çekiçi, Paintsil, Emre
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