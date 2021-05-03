Fenerbahçe - BB Erzurumspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Ozan,Tisserand, Attila Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.
ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk, Oltan
7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
4. RANDEVU
Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.
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