03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - BB Erzurumspor | CANLI

Fenerbahçe - BB Erzurumspor | CANLI
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto 'de heyecan devam ediyor. 39. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.


İLK 11'LER

FENERBAHÇE: , ,, , , , , , Pelkas, .

ERZURUMSPOR: , , , Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk, Oltan

7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, karşılaşmasında sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

4. RANDEVU

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda 'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

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