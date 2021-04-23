Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Gençlerbirliği ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GENÇLERBİRLİĞİ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Rizespor maçı 23 Mart Cuma günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Eric Sabo, Fernando Andrade, Montassar Talbi ve Damjan Dokovic kart görmeleri halinde 38. haftadaki Beşiktaş mücadelesinde görev alamayacak. Doğan Erdoğan, Zafer Görgen, Abdullah Durak, Fernando Boldrin, Yassine Meriah ile sarı kart cezalısı Baiano Gençlerbirliği karşısında oynayamayacak.
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