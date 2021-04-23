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SÜPER LİG

Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gençlerbirliği - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

Süper Lig'in 37. haftasında ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Rizespor maçı 23 Mart Cuma günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

'da sarı kart sınırında bulunan , , , Tunay Torun, Eric Sabo, Fernando Andrade, Montassar Talbi ve Damjan Dokovic kart görmeleri halinde 38. haftadaki Beşiktaş mücadelesinde görev alamayacak. , Zafer Görgen, Abdullah Durak, Fernando Boldrin, ile sarı kart cezalısı Baiano Gençlerbirliği karşısında oynayamayacak.

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