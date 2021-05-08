Süper Lig'de düşme hattı alev alev! İşte maçların CANLI anlatımları

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında küme düşme hattında final gibi bir hafta oynanıyor. Kritik sıralarda bulunan Gençlerbirliği Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Kayserispor ise Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Düşme hattındaki sıralamayı çok yakından ilgilendiren bir diğer maçta ise BB Erzurumspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig'de oynanan 7 maçın CANLI anlatımları haberimizde...

İlk kez 21 takımla büyük bir heyecana sahne olan Süper Lig'de düşme potası adeta alev alev yanıyor. Geçtiğimiz hafta Denizlispor'un Ç. Rizespor'a kaybederek lige veda etmesinin ardından bu kabusu yakından hisseden 8 takım, düşecek 3 takım arasında yer almamak için birbirinden zorlu 90 dakikalara çıkıyor.

BB ERZURUMSPOR-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER

Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Emrah, Cenk Ahmet, Oltan.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin.

BB ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Polomat, Soner, Mustafa Seyhan, Piris, Sefa, Ayite, Stancu.

FATİH KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais, Rashid, Sousa, Jefferson, Oğuz, Maxim, Dicko.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Gaziantep FK maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.

Ç. RİZESPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Skoda.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Semih, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Mallan, Mustafa, Adem Büyük, Fofana, Tetteh.

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'ten canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode.

Başakşehir: Mert, Rafael, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Bolingoli, Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Visca, Deniz, Aleksic, Crivelli.

SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Başakşehir maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Kerim, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Yalçın, Soner, Halil, N'Diaye, Jahovic.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Shengelia, Amar, Cikalleshi.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Konyaspor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Sackey, Akintola, Boupendza, Diouf.

Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Emirhan, Hasan, Sakıb, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Sacko, Ali Yavuz Kol, Rodallega.

HATAYSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Denizlispor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'ta canlı yayınlanıyor.

İKİLİ AVERAJ HESAPLAMASI

Aynı puana sahip takım sayısı 2 ise:

1- Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.

2- Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa gol averajına bakılır. (Eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

3- Aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır

4- Gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

5- Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

6- Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılır.

ÜÇLÜ AVERAJ HESAPLAMASI

Aynı puana sahip takım sayısı 3 ise:

1- Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

2- Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

3- Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

4- Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

5- Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ