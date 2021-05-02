02 Mayıs 2021, Pazar

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Konyaspor 5 - 1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Konya'da gol şov!
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, , (2) ve Shengelia'nın golleriyle maçı 5-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

'in orta sıralarında bulunan iki takım olan ile karşı karşıya geldi. Maçın 30. dakikasında 'in golüyle Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Bu gole Konyaspor cephesinden cevaplar, 33'te 'tan, 61'de ve 85'te 'den, 64'te 'den ve 90+3'te Shengelia'dan geldi. Ve ekibi mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 45'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 51 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

24'üncü dakikada Bytyqi'nin taç çizgisi yakınında kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Bahattin Şimşek, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.

30'uncu dakikada 'in kullandığı köşe vuruşunda 'nun pasında Lens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

33'üncü dakikada Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Jevtovic'in aşırttığı topta Ahmet Çalık kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

60'ıncı dakikada 'nin serbest vuruşunda ceza sahasında bulunan 'in kafa vuruşuna kaleci müdahale etti. Kaleciden dönen topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleciyi bir kez daha havalandırdı: 2-1.

64'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cikalleshi'nin pasında Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

84'üncü dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Abdülkerim'in pasında Cikalleshi'nin şutu ağlara gitti: 4-1.

90+2'nci dakikada 'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Shengelia, kaleci Viviano'yu çalımlayıp, skoru belirleyen golü attı: 5-1.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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