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Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 39. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Göztepe maçı 2 Mayıs Pazar günü 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, , Eren, Nuri, , Amilton, Fredy, Ufuk, Podolski

Göztepe: , Gassama, Atınç, Alpaslan, Berkan, Zulj, Soner, , Halil, Ndiaye, Jahovic

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