Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Antalyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Saat 16:00'da başlayan Antalyaspor - Göztepe maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Eren, Nuri, Fredy, Ufuk, Podolski, Amilton

Göztepe: İrfan Can, Murat, Kerim, Atınç, Berkan, Kubilay, Esiti, Soner, Halil, Diabate, Jahovic





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