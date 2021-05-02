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Antalyaspor - Göztepe maçı CANLI

Antalyaspor - Göztepe | CANLI
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Antalyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Saat 16:00'da başlayan Antalyaspor - Göztepe maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor: , , , , , , , , , , Amilton

Göztepe: , Murat, Kerim, Atınç, Berkan, , Esiti, Soner, , Diabate, Jahovic


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