02 Mayıs 2021, Pazar

SÜPER LİG

Denizlispor 0 - 1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'e resmen veda ettiler!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında ile karşı karşıya geldi. ekibi 'nun attığı golle maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Denizlispor'un, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

'e 2020-2021 sezonunda ilk veda eden takım Yukatel oldu. Evinde 'a 1-0 mağlup olarak 29 puanla son sırada kalan yeşil-siyahlı ekip bitime 3 hafta kala kurtuluş umutlarını kaybetti. 2 sezon önce şampiyon olarak Süper Lig'e adını yazdıran Denizlispor'da 90 dakika bitiminde oyuncular ve teknik ekip büyük üzüntü yaşadı. Bazı futbolcuların göz yaşlarını tutamadığı görülürken, Çaykur Rizesporlu futbolcular ise meslektaşlarını teselli etti. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 73'te kaydetti. Kalan 3 maçta prestij mücadelesi verecek Denizlispor, yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek.

DÖRDÜNCÜ VEDA

Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden , 9 sezon aradan sonra 2019-2020'de Süper Lig'e döndü.

Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez lige veda etti.

Geçen yıl 4 farklı teknik adamın görev yaptığı yeşil-siyahlı ekibi bu sezon da Hırvat teknik adam 'nin ardından , , ve çalıştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada gelişen Denizlispor atağında 'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan , kaleciyle karşı karşıya kalıp şutunu çekti. Top az farkla yandan auta çıktı.

25'inci dakikada 'ın pasında topla buluşan 'un ceza yayı dışından çektiği sert şut, direğe çarpıp auta çıktı.

33'üncü dakikada Denizlispor'un kullandığı serbest vuruşta Sakıb kale ağzında topla buluşup şutunu çekti. Top çerçeveyi bulmadı.

45'inci dakikada Rodallega sağ kanatta çizgiye inip ortaladı. 'ın kafa vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1'inci dakikada gelişen hızlı atakta sol kanattan ortasını yaptı. 'nin gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı 0-0 eşiklikle tamamlandı.

52'nci dakikada sağ kanatta topla buluşup çalımlarla ceza sahasına giren Tunay'ın plase vuruşu yandan dışarı çıktı.

55'inci dakikada Samudio'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan 'nun vuruşu üstten auta gitti.

56'ncı dakikada 'in pasında ceza sahası dışından şutunu çeken 'ın vuruşu üstten auta çıktı.

73'üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. , sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahasındaki Samudio'nun yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1.

79'uncu dakikada Samudio'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci kurtardı. Savunma topu uzaklaştırdı.

86'ncı dakikada Fabiano'nun yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut az farkla auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, Süper Lig'e veda etti.

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