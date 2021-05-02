02 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Cimbom Ankara'da zorlanmadı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 39. haftasında 'ni deplasmanda 2-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

'in 39. haftasında deplasmanda 'ni 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların golünü 44. dakikada ve 53. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 75 yaparken, Gençlerbirliği 35 puanda kaldı.

'in 40. haftasında Galatasaray, 'ı evinde konuk edecek. ekibi Gençlerbirliği ise deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Genç oyuncu, iki oyuncuyu oyundan düşüren çalımın ardından şutunu çekti ancak top kornere çıktı.

12' Gedson Fernandes'in şutu Nordfeldt'de kaldı.

21' Şener'in sağ çizgiden ceza sahasına ortasında Babel'in kafa vuruşu auta çıkıyor!

29' Emre Akbaba'nın ayak içiyle köşeye gönderdiği top, az farkla auta çıktı.

38' Galatasaray'da Gedson Fernandes, sarı kart gördü.

44' GOL! Ceza sahası dışında topla buluşan Halil şık bir hareketle topu önüne aldı ve sol köşeye düzgün bir şutla Galatasaray forması altında ilk golüne imza attı!



49' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun şutunda ikinci gole yaklaştı. Kaleci Nordfeldt, son anda çıkardı.

53' GOL! Galatasaray'da Dervişoğlu'nun indirdiği topta Emre Akbaba topu filelere gönderdi.



65' Galatasaray'ın Emre Akbaba ile bulduğu üçüncü gol VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

75'inci dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda Marcao kafayı vurdu kaleci Nordfeldt son anda topu çıkardı.

85'inci dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Falcao, uygun durumda vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+1'de Arda'nın pasında Saracchi sol dip çizgiden ortasını yaptı, Kerem kafayı vurdu top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmadan Galatasaray 2-0 galip ayrıldı.

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