Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Muhammet, Fabiano, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Mesanovic, Sagal, Tusha, Rodallega
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail Köybaşı, Donsah, Abdullah, Samudio, Boldrin, Michalak, Remy
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig