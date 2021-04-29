Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada BB Erzurumspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 1-0 geri düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 2-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Chadli (p) ve 84'te Gulbrandsen kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 5. dakikada Emrah Başsan'dan geldi. Ayrıca turuncu-lacivertlilerde Epureanu 18. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 40 puana yükseldi. Erzurumspor ise 3 maç aradan sonra mağlup oldu ve 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 5'inci dakikada Cenk Ahmet'in düşürülmesinden kazanılan faulden kaynaklanan serbest atışını kullanan Emrah Başsan, topu ağlara gönderdi. 1-0.

7'nci dakikada Aleksic sol kanattan ortaladı, cezaalanı içinde toplu buluşan Edin Visca, müsait durumda topu üsten auta gönderdi.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ! 18'inci dakikada Ricardo Gomes'i cezaalanına girerken düşüren Epureanu hakem Fırat Aydınus'tan kırmızı kart gördü.

23'üncü dakikada Berkay Özcan, ortaalandan aldığı pasla Erzurumspor cezaalanına girerken sert vurdu, top kaleci Jakub Szumski'de kaldı.

30'uncu dakikada sağ kanattan Erzurumspor cezaalanına giren Edin Visca'nın ortasında Murat kayarak dokunduğu topu kornere gönderdi.

40'ıncı dakikada Aleksic'in kullandığı faul atışında arka direkte yükselen Duarte'nin kafa şutunda top az farkla auta gitti.

44'üncü dakikada Emrah Başsan'ın cezaalanı içine ortaladığı topa önce Cenk Ahmet vurdu, daha sonra topla buluşan Obertan ıskalayınca BB. Erzurumspor, önemli bir pozisyonu harcadı.

48'inci dakikada Emrah sağ kanattan sıfıra indikten sonra cezaalanına ortaladı. Ricardo Gomes'in şutunda top yandan auta gitti.

50'nci dakikada Cenk Ahmet'in defansın arkasına attığı pasa Omolo dokunamadı.

52'nci dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla buluşan Ricardo Gomes cezaalanı içerisinde topu kontrol edemedi.

56'ncı dakikada sol kanattan Erzurumspor cezaalanına giren Edin Visca'nin kale direği dibine giden topunu kaleci Jakub Szumski ayağıyla uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine görüntüleri izleyen Fırat Aydınus, Petrus'un elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

GOL! 58'inci dakikada penaltı atışını kullanan Chadli topu ağlara gönderdi. 1-1.

65'inci dakikada Ricardo Gomes cezaalanında havadan gelen topu Oltan'ın önüne indirdi. Oltan'ın şutunda top defansa çarparak kornere gitti.

77'nci dakikada Cenk Ahmet'in ortasına vole vuran Emrah Başsan'ın şutunda kale direği dibinden defans kornere çeldi.

GOL! 84'üncü dakikada Edin Visca'nın pasıyla Erzurumspor defansının arkasına sarkan Guldbrandsen kaleci Jakub Szumski'nin yanından topu ağlara gönderdi. 1-2.

Hakem Fırat Aydunus'un 6 dakika uzattığı maçta başta gol olmayınca konuk ekip, 2-1'lik galibiyetle üç puanı aldı.

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