Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 4 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Gaziantep 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 85. dakikada Andre Sousa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 38 puanda kaldı. Gaziantep FK ise 4 maç aradan sonra kazandı ve 54 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Atila Turan'ın ortası savunmadan sekti. Seken topla buluşan Endri Çekici'nin vuruşu az farkla dışarı gitti.

13'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, ceza sahası içine girdi. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Alper'in şutu üstten auta çıktı.

19'uncu dakikada Atila Turan, topu kafayla takım arkadaşı Embiya'nın önüne bıraktı. Topla buluşan Embiya'nın şutu az farkla dışarıya çıktı.

45+3'üncü dakikada topla buluşan Alper Potuk'un rakip ceza sahası önünden çektiği etkili sert şut az farkla dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

55'inci dakikada Atila Turan sol kanattan ceza sahasına girdi. Topla buluşan Endri Çekici'nin vuruşunda kaleye giden topu Miranda son anda kornere çeldi.

GOL! 85'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan Özer'in ortasında Andre düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1

Karşılıklı ataklarla geçen uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı. Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 yenilerek küme düşme hattında kalan taraf oldu.

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