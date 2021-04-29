29 Nisan 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Ankaragücü 0-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gaziantep 4 maç sonra kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasında sahasında FK'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 4 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 38. hafta karşılaşmasında MKE ile FK kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Gaziantep 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 85. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 38 puanda kaldı. ise 4 maç aradan sonra kazandı ve 54 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Atila Turan'ın ortası savunmadan sekti. Seken topla buluşan Endri Çekici'nin vuruşu az farkla dışarı gitti.

13'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, ceza sahası içine girdi. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Alper'in şutu üstten auta çıktı.

19'uncu dakikada Atila Turan, topu kafayla takım arkadaşı Embiya'nın önüne bıraktı. Topla buluşan Embiya'nın şutu az farkla dışarıya çıktı.

45+3'üncü dakikada topla buluşan Alper Potuk'un rakip ceza sahası önünden çektiği etkili sert şut az farkla dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

55'inci dakikada Atila Turan sol kanattan ceza sahasına girdi. Topla buluşan Endri Çekici'nin vuruşunda kaleye giden topu Miranda son anda kornere çeldi.

GOL! 85'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan Özer'in ortasında Andre düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1

Karşılıklı ataklarla geçen uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı. Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 yenilerek küme düşme hattında kalan taraf oldu.

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