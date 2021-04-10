Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Richie Laryea harekatı! Atiba devrede
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta sezon başında kiralanan Valentin Rosier'in takımdaki geleceğinin belirsizliği koruması nedeniyle sağ bek arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson'ın önerisiyle Kanada'nın Toronto FC takımında forma giyen Richie Laryea'nın transferi için düğmeye bastı.
Beşiktaş'ta transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ın Toronto FC'de top koşturan Richie Laryea'yla yakından ilgilendiğini ileri süren Kanada basını, Atiba'nın bu transferde etkin bir rol oynadığını ifade etti. Fotomaç'ın derlediği haberde, Atiba'nın vatandaşı Laryea'yı Beşiktaş'a ikinci kez önerdiğini belirtirken, sezon sonunda transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı. 26 yaşında ve 1.75 boyundaki Laryea'nın kariyerine yurtdışında devam etmek istediği, Atiba ve Larin faktörleri nedeniyle de Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi.
Kulüp kariyerinde Orlando City ve Toronto formalarını giyen Richie Laryea, 107 resmi karşılaşmada 9 gol atarken, 15 de asist yaptı ve toplamda 24 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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