Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı 25 Nisan Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Ahmed Ildız, Zeki, Fofana, Mallan, Adem, Umut

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Pinto, Çekiçi, İbrahim, Lobzhanidze, Alper, Geraldo, Painsil

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