Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR-ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Mustafa, Fofana, Kubilay, Adem

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, İbrahim, Voca, Endri Çekici, Alper, Saba, Paintsil





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