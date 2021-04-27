Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Başkent temsilcisi ise ligde 2 maç aranın ardından kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasının açılış karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Aabid, 51. ve 84. dakikalarda ise Diouf kaydetti. Başkent ekibinin tek golü ise 88. dakikada Piris'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 57 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 2 maç aranın ardından kaybetti ve 35 puanda kaldı.

Süper Lig'in 39. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise 2 Mayıs Pazar günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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