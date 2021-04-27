27 Nisan 2021, Salı

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Hatayspor 3-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hatayspor seriyi 4 maça çıkardı!
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

'in 38. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Başkent temsilcisi ise ligde 2 maç aranın ardından kaybetti.

'in 38. haftasının açılış karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada , 51. ve 84. dakikalarda ise kaydetti. Başkent ekibinin tek golü ise 88. dakikada 'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 57 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 2 maç aranın ardından kaybetti ve 35 puanda kaldı.

'in 39. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü Hatayspor sahasında 'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise 2 Mayıs Pazar günü sahasında 'ı ağırlayacak.

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