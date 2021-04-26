26 Nisan 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de 38. haftasını yönetecek hakemler açıklandı!

Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

(TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, 'in 38. haftasını yönetecek hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 38'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 38'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

27 Nisan Salı

20:30 Atakaş Hatayspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

28 Nisan Çarşamba

Fatih Karagümrük - Fraport-TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

16:00 Göztepe - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16:00 Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya

20:30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

20:30 Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır

29 Nisan Perşembe:

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşhir: Fırat Aydınus

16:00 Demir Grup Sivasspor - Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

20:30 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Hüseyin Göçek

20:30 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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