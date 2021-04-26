Süper Lig'de 38. haftasını yönetecek hakemler açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasını yönetecek hakemleri açıkladı.
Süper Lig'in 38'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 38'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
27 Nisan Salı
20:30 Atakaş Hatayspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
28 Nisan Çarşamba
Fatih Karagümrük - Fraport-TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
16:00 Göztepe - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16:00 Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya
20:30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
20:30 Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır
29 Nisan Perşembe:
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşhir: Fırat Aydınus
16:00 Demir Grup Sivasspor - Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20:30 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Hüseyin Göçek
20:30 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
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