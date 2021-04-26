26 Nisan 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
GALATASARAY: 8.50
FENERBAHÇE: 3.00
BEŞİKTAŞ: 1.32
SÜPER LİG'İ İLK 2'DE BİTİRİR?
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası oynanan mücadelelerle sona erdi. Şampiyonluk yarışında bulunan üç ekip Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı kayıpsız atlatırken, İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları iddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. İşte son oranlar...
GALATASARAY: 8.50
Eski oran: 7.50
FENERBAHÇE: 3.00
Eski oran: 3.00
BEŞİKTAŞ: 1.32
Eski oran: 1.35
SÜPER LİG'İ İLK 2'DE BİTİRİR?
1.20 Fenerbahçe
2.80 Galatasaray
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig