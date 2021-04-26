26 Nisan 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası oynanan mücadelelerle sona erdi. Şampiyonluk yarışında bulunan üç ekip Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı kayıpsız atlatırken, İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

'de şampiyonluk oranları tarafından güncellendi. İşte son oranlar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

GALATASARAY: 8.50
Eski oran: 7.50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

FENERBAHÇE: 3.00
Eski oran: 3.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ: 1.32
Eski oran: 1.35

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

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