Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK ile BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Çağlar, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Güray, Jefferson, Vetrih, Maxim, Kenan, Dicko, Muhammet Demir
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes
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