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Başakşehir - Alanyaspor maçı CANLI

Başakşehir - Alanyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Başakşehir - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Medipol sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren turuncu-lacivertlilerin tek hedefi galibiyet. Konuk Alanyaspor ise ligi 5. sırada bitirip Avrupa'ya gitme hedefinde. Bu zorlu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR İLK 11'LER

Başakşehir: , , , , , , , , , , Gulbrandsen

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Berkan, Salih, Efkan, Davidson, Efecan, Mustafa Pektemek


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