Başakşehir - Alanyaspor maçı CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Başakşehir - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Ligde heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren turuncu-lacivertlilerin tek hedefi galibiyet. Konuk Alanyaspor ise ligi 5. sırada bitirip Avrupa'ya gitme hedefinde. Bu zorlu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Gulbrandsen
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Berkan, Salih, Efkan, Davidson, Efecan, Mustafa Pektemek
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