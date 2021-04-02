Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca
Süper Lig'de hoca konusunda bir türlü istikrar sağlanamıyor. Öyle ki bu sezon 8 hoca 2 farklı takımı çalıştırırken tam 29 teknik adam değişti. İşte detaylar...
Süper Lig'de yapılan teknik direktör değişikliği sayısı Avrupa'nın 5 büyük ligi ile tek başına yarışırken, A Spor editörü Koray Baloğlu, futbolumuzda kısır döngüye yol açan bu konuyu mercek altına aldı. 8 teknik direktör aynı sezon içinde kısa sürede 2 farklı takımda görev yaptı. Marius Sumudica, Şenol Can, İlhan Palut, İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, İrfan Buz, Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa bu sezon Süper Lig'de iki farklı takımın hocalık koltuğuna oturdu.
MARIUS SUMUDICA 7 MAÇ KALDI
Sezona Gaziantep FK'de başlayan Marius Sumudica kırmızı-siyahlı ekibin başında 17 maça çıktı. Sezon içerisinde Gaziantep ile yollarını ayıran Rumen çalıştırıcı, 15 gün sonra Çaykur Rizespor'un başına geçti ve 7 karşılaşmada teknik adamlık yaptı.
ŞENOL CAN 9 GÜN SONRA PAŞA'DA
36 yıl sonra Süper Lig'de yer alan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Şenol Can ise İstanbul ekibindeki görevinden 29. hafta sonrası ayrıldı. Kırmızı siyahlılarla yollarını ayıran Şenol Can, 9 gün sonra bir başka İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya imza attı.
İRFAN BUZ 14 GÜN ÇALIŞTI
Bu sezonun ilginç teknik direktör hikayelerinden birisinin içinde ise İrfan Buz yer aldı. 13 Kasım 2020'de Kasımpaşa'ya gelen İrfan Buz, 14 gün sonra görevinden istifa etti. 1 karşılaşmada görev yapan Buz, 10 Mart'ta Yeni Malatyaspor ile imzaladı.
ALTIPARMAK, İKİ TAKIMDA DA TUTUNAMADI
Mehmet Altıparmak da bu sezon ligde iki farklı takımda görev yaptı. Kasımpaşa'da 7 maça çıkan Altıparmak, 2 Kasım 2020'de İstanbul ekibiyle yollarını ayırdı. Yaklaşık 4 ay sonra G.Birliği ile sözleşme imzaladı ancak orada da tutunamadı.
FUAT ÇAPA 6 GÜN SONRA İMZALADI
Sezona Ankaragücü ile başlayan Fuat Çapa ise başkent ekibinde 7 maçta sahaya çıktı. Çapa ile 22 Kasım 2020'de yollar ayrıldı. Çapa, 6 gün sonra 28 Kasım'da bu kez Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz günlerde Paşa'yla da yolları ayrıldı.
İSMAİL KARTAL SADECE 5 GÜN KALDI
BU sezon yaşanan en ilginç teknik direktör tercihlerinden birisine ise İsmail Kartal imza attı. Sezona Konya'da başlayan İsmail Kartal, 8 Şubat'ta yeşil-beyazlılardan ayrıldı. 23 Mart'ta Erzurumspor ile anlaşan Kartal, bu imzadan 5 gün sonra görevinden istifa etti.
GÖZTEPE'YLE BAŞLADI ŞİMDİ KONYA'DA
Sezona Göztepe'nin başında başlayan Palut, İzmir ekibinin başında 17 süper lig maçına çıktı. Sarıkırmızılılarda istediklerini gerçekleştiremeyip 10 Ocak 2021'de görevinden ayrılan Palut, ardından 9 Şubat'ta ise Konyaspor'un yolunu tuttu.
HAMZA HAMZAOĞLU, 1 AY BEKLEDİ
Hamza Hamzaoğlu ise sezona Yeni Malatyaspor'un başında girdi. 27 lig maçında görev yapan Hamza Hamzaoğlu, 21 Şubat'ta sarı-kırmızılılarla yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam Hamzaoğlu 20 Mart'ta ise Kayserispor ile sözleşme imzaladı.
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