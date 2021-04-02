Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca

Süper Lig'de yapılan teknik direktör değişikliği sayısı Avrupa'nın 5 büyük ligi ile tek başına yarışırken, A Spor editörü Koray Baloğlu, futbolumuzda kısır döngüye yol açan bu konuyu mercek altına aldı. 8 teknik direktör aynı sezon içinde kısa sürede 2 farklı takımda görev yaptı. Marius Sumudica, Şenol Can, İlhan Palut, İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, İrfan Buz, Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa bu sezon Süper Lig'de iki farklı takımın hocalık koltuğuna oturdu.