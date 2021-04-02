02 Nisan 2021, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca

Süper Lig'de hoca konusunda bir türlü istikrar sağlanamıyor. Öyle ki bu sezon 8 hoca 2 farklı takımı çalıştırırken tam 29 teknik adam değişti. İşte detaylar...

Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

'de yapılan teknik direktör değişikliği sayısı Avrupa'nın 5 büyük ligi ile tek başına yarışırken, A Spor editörü Koray Baloğlu, futbolumuzda kısır döngüye yol açan bu konuyu mercek altına aldı. 8 teknik direktör aynı sezon içinde kısa sürede 2 farklı takımda görev yaptı. Marius Sumudica, Şenol Can, İlhan Palut, İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, İrfan Buz, Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa bu sezon Süper Lig'de iki farklı takımın hocalık koltuğuna oturdu.

Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca

MARIUS SUMUDICA 7 MAÇ KALDI

Sezona Gaziantep FK'de başlayan Marius Sumudica kırmızı-siyahlı ekibin başında 17 maça çıktı. Sezon içerisinde Gaziantep ile yollarını ayıran Rumen çalıştırıcı, 15 gün sonra Çaykur Rizespor'un başına geçti ve 7 karşılaşmada teknik adamlık yaptı.

Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca

ŞENOL CAN 9 GÜN SONRA PAŞA'DA

36 yıl sonra 'de yer alan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Şenol Can ise İstanbul ekibindeki görevinden 29. hafta sonrası ayrıldı. Kırmızı siyahlılarla yollarını ayıran Şenol Can, 9 gün sonra bir başka İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya imza attı.

Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca

İRFAN BUZ 14 GÜN ÇALIŞTI

Bu sezonun ilginç teknik direktör hikayelerinden birisinin içinde ise İrfan Buz yer aldı. 13 Kasım 2020'de Kasımpaşa'ya gelen İrfan Buz, 14 gün sonra görevinden istifa etti. 1 karşılaşmada görev yapan Buz, 10 Mart'ta Yeni Malatyaspor ile imzaladı.

Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca

ALTIPARMAK, İKİ TAKIMDA DA TUTUNAMADI

Mehmet Altıparmak da bu sezon ligde iki farklı takımda görev yaptı. Kasımpaşa'da 7 maça çıkan Altıparmak, 2 Kasım 2020'de İstanbul ekibiyle yollarını ayırdı. Yaklaşık 4 ay sonra G.Birliği ile sözleşme imzaladı ancak orada da tutunamadı.

Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca

FUAT ÇAPA 6 GÜN SONRA İMZALADI

Sezona Ankaragücü ile başlayan Fuat Çapa ise başkent ekibinde 7 maçta sahaya çıktı. Çapa ile 22 Kasım 2020'de yollar ayrıldı. Çapa, 6 gün sonra 28 Kasım'da bu kez Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz günlerde Paşa'yla da yolları ayrıldı.

Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca

İSMAİL KARTAL SADECE 5 GÜN KALDI

BU sezon yaşanan en ilginç teknik direktör tercihlerinden birisine ise İsmail Kartal imza attı. Sezona Konya'da başlayan İsmail Kartal, 8 Şubat'ta yeşil-beyazlılardan ayrıldı. 23 Mart'ta Erzurumspor ile anlaşan Kartal, bu imzadan 5 gün sonra görevinden istifa etti.

Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca

GÖZTEPE'YLE BAŞLADI ŞİMDİ KONYA'DA

Sezona Göztepe'nin başında başlayan Palut, İzmir ekibinin başında 17 maçına çıktı. Sarıkırmızılılarda istediklerini gerçekleştiremeyip 10 Ocak 2021'de görevinden ayrılan Palut, ardından 9 Şubat'ta ise Konyaspor'un yolunu tuttu.

Süper Lig'de istikrar sağlanamadı! 2 farklı takım 8 hoca

HAMZA HAMZAOĞLU, 1 AY BEKLEDİ

Hamza Hamzaoğlu ise sezona Yeni Malatyaspor'un başında girdi. 27 lig maçında görev yapan Hamza Hamzaoğlu, 21 Şubat'ta sarı-kırmızılılarla yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam Hamzaoğlu 20 Mart'ta ise Kayserispor ile sözleşme imzaladı.

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