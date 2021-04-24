Konyaspor Hatayspor maçı CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Konyaspor-Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KONYASPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor'un Hatayspor'u sahasında konuk ettği maç 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
SAKAT VE CEZALILAR
Konuk ekipte, sarı kart cezalısı Mame Diouf ile sakatlıkları bulunan Soner Örnek ve Selim Ilgaz dışında eksik bulunmuyor.
KONYASPOR-HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Bytyqi, Jesse, Amar, Cikalleshi
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ruben Riberio, Sackey, Kamara, Akintola, Boupendza
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig