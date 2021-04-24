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Konyaspor Hatayspor maçı CANLI

Konyaspor-Hatayspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

Spor Toto 'in 37. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'in 37. haftasında İttifak Holding sahasında Atakaş 'u ağırlıyor. Konyaspor-Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor'un Hatayspor'u sahasında konuk ettği maç 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SAKAT VE CEZALILAR

Konuk ekipte, sarı kart cezalısı ile sakatlıkları bulunan ve dışında eksik bulunmuyor.

KONYASPOR-HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Bytyqi, Jesse, Amar, Cikalleshi

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ruben Riberio, Sackey, Kamara, Akintola, Boupendza

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