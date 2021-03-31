Son dakika spor haberi: Süper Lig o istatistikte rakip tanımıyor! 20 yılda tam 73...
Spor Toto Süper Lig ekipleri hoca değiştirmekte rakip tanımıyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da takımlar henüz ligin başında başlayarak sezonun sonuna kadar teknik direktör değiştirmeye devam ediyor. İşte o rakamlar... | Son dakika spor haberleri
Ligde bu sezon bitime 11 hafta kala 29 kez teknik adam değişikliği yaşandı. Sadece 5 kulübümüz (Alanyaspor, Beşiktaş, G.Saray, Hatayspor ve Sivasspor) sezon başından beri aynı teknik heyetle yoluna devam ederken, diğer 16 kulüpte antrenörler kalıcı olmadı.
BŞB ERZURUMSPOR ZİRVEYİ KAPTIRMADI!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 hoca değişikliğiyle en fazla teknik adam değiştiren kulüp konumunda bulunuyor. Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Kayserispor'da da 3'er kez teknik adam değişikliği yapıldı.
Çaykur Rizespor, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor da 2'şer defa antrenörleriyle vedalaştı. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Gaziantep, Trabzonspor, Antalyaspor ve Göztepe de sezon başında yola çıktıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı.
İNGİLTERE'DE SADECE 3 TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ
Süper Lig'de yapılan 29 teknik adam değişikliğine karşın Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) toplam 33 kez teknik direktör değişikliği yapıldı.
İngiltere'de sadece 3 takımda teknik ekip değişikliği yaşanırken, İspanya'da 5, İtalya'da 6 takım sezon içinde hoca değişikliğine başvurdu. Almanya'da 6 kulüp toplamda 9 kez antrenörleriyle vedalaştı. Fransa'da ise 8 ekipte toplam 10 kez teknik direktör değişti.
'KOLAYI SEÇİYORLAR'
Trabzonspor'un eski başkanlarından Sadri Şener, takımlarda sıkça yaşanan antrenör değişikliğini yorumladı. "Kulüp yöneticileri mesuliyetten kaçıyor" diyen Şener, "Kadronda iyi topçular yoksa ne yapabilirsin ki? Kulüpte bunları organize edecek kişi de başkan ve yöneticilerdir. Ben de zamanında çok olmasa da hoca değişikliğine gittim. Tabii ki bu yanlış bir yol ama mesuliyetten kaçan başkan ve yöneticiler için en kolay yol hocayı göndermek. Yönetimler de kolay olanı yapıyor" şeklinde konuştu.
20 YILDA 73 HOCA
Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da da çok antrenör değişiklikleri yaşandı. Son 20 sezonda 4 büyükler toplam 73 kez antrenör değiştirirken, neredeyse her sezona bir hoca düşüyor.
Söz konusu dönemde geçici teknik direktörler hariç Trabzonspor 24, Galatasaray 17, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 16 kez antrenörleriyle vedalaştı.
-EROL BULUT: Fenerbahçe, takımın başına büyük umutlarla getirdiği Erol Bulut ile yollarını Süper Lig'e 31. hafta sonunda verilen milli arada ayırdı. Yerine Emre Belözoğlu geçti.
- OKAN BURUK: Geçen sezon Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, 29 Ocak 2021 tarihinde kulübüyle yollarını ayırdı. Yerine Aykut Kocaman getirildi.
-MARIUS SUMUDICA: Gaziantep FK ile yollarını ayırmasının ardından Çaykur Rizespor'a giden Sumudica, 7 maç sonunda görevi bıraktı.
-MEHMET ALTIPARMAK: Kasımpaşa'dan 7. haftadan sonra ayrılan Mehmet Altıparmak, gittiği Gençlerbirliği'nde ise 38 gün görev yapabildi.
-İRFAN BUZ: 13 Kasım'da anlaştığı Kasımpaşa'dan 14 gün sonra istifa eden İrfan Buz, şu anda Yeni Malatyaspor'u çalıştırıyor.
-TAMER TUNA: Antalyaspor'da geçen sezonun 2. yarısında başarılı sonuçlar alan Tamer Tuna ile yollar 6. hafta sonunda fikir uyuşmazlığı yüzünden ayrıldı. (Sabah)
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