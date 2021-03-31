31 Mart 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig o istatistikte rakip tanımıyor! 20 yılda tam 73...

Spor Toto Süper Lig ekipleri hoca değiştirmekte rakip tanımıyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da takımlar henüz ligin başında başlayarak sezonun sonuna kadar teknik direktör değiştirmeye devam ediyor. İşte o rakamlar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberi: Süper Lig o istatistikte rakip tanımıyor! 20 yılda tam 73...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Ligde bu sezon bitime 11 hafta kala 29 kez teknik adam değişikliği yaşandı. Sadece 5 kulübümüz (, , G.Saray, ve ) sezon başından beri aynı teknik heyetle yoluna devam ederken, diğer 16 kulüpte antrenörler kalıcı olmadı.

Son dakika spor haberi: Süper Lig o istatistikte rakip tanımıyor! 20 yılda tam 73...

BŞB ERZURUMSPOR ZİRVEYİ KAPTIRMADI!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 hoca değişikliğiyle en fazla teknik adam değiştiren kulüp konumunda bulunuyor. , ve Kayserispor'da da 3'er kez teknik adam değişikliği yapıldı.

Son dakika spor haberi: Süper Lig o istatistikte rakip tanımıyor! 20 yılda tam 73...

, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor da 2'şer defa antrenörleriyle vedalaştı. , Fatih Karagümrük, , , , , ve Göztepe de sezon başında yola çıktıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı.

Son dakika spor haberi: Süper Lig o istatistikte rakip tanımıyor! 20 yılda tam 73...

İNGİLTERE'DE SADECE 3 TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ
'de yapılan 29 teknik adam değişikliğine karşın Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) toplam 33 kez teknik direktör değişikliği yapıldı.

Son dakika spor haberi: Süper Lig o istatistikte rakip tanımıyor! 20 yılda tam 73...

İngiltere'de sadece 3 takımda teknik ekip değişikliği yaşanırken, İspanya'da 5, İtalya'da 6 takım sezon içinde hoca değişikliğine başvurdu. Almanya'da 6 kulüp toplamda 9 kez antrenörleriyle vedalaştı. Fransa'da ise 8 ekipte toplam 10 kez teknik direktör değişti.

Son dakika spor haberi: Süper Lig o istatistikte rakip tanımıyor! 20 yılda tam 73...

'KOLAYI SEÇİYORLAR'
'un eski başkanlarından Sadri Şener, takımlarda sıkça yaşanan antrenör değişikliğini yorumladı. "Kulüp yöneticileri mesuliyetten kaçıyor" diyen Şener, "Kadronda iyi topçular yoksa ne yapabilirsin ki? Kulüpte bunları organize edecek kişi de başkan ve yöneticilerdir. Ben de zamanında çok olmasa da hoca değişikliğine gittim. Tabii ki bu yanlış bir yol ama mesuliyetten kaçan başkan ve yöneticiler için en kolay yol hocayı göndermek. Yönetimler de kolay olanı yapıyor" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Süper Lig o istatistikte rakip tanımıyor! 20 yılda tam 73...

20 YILDA 73 HOCA
Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen , , Galatasaray ve 'da da çok antrenör değişiklikleri yaşandı. Son 20 sezonda 4 büyükler toplam 73 kez antrenör değiştirirken, neredeyse her sezona bir hoca düşüyor.

Son dakika spor haberi: Süper Lig o istatistikte rakip tanımıyor! 20 yılda tam 73...

Söz konusu dönemde geçici teknik direktörler hariç 24, Galatasaray 17, ve ise 16 kez antrenörleriyle vedalaştı.

Son dakika spor haberi: Süper Lig o istatistikte rakip tanımıyor! 20 yılda tam 73...

-EROL BULUT: , takımın başına büyük umutlarla getirdiği Erol Bulut ile yollarını 'e 31. hafta sonunda verilen milli arada ayırdı. Yerine Emre Belözoğlu geçti.

- OKAN BURUK: Geçen sezon Medipol ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, 29 Ocak 2021 tarihinde kulübüyle yollarını ayırdı. Yerine Aykut Kocaman getirildi.

-MARIUS SUMUDICA: FK ile yollarını ayırmasının ardından 'a giden Sumudica, 7 maç sonunda görevi bıraktı.

-MEHMET ALTIPARMAK: 'dan 7. haftadan sonra ayrılan Mehmet Altıparmak, gittiği 'nde ise 38 gün görev yapabildi.

-İRFAN BUZ: 13 Kasım'da anlaştığı Kasımpaşa'dan 14 gün sonra istifa eden İrfan Buz, şu anda 'u çalıştırıyor.

-TAMER TUNA: 'da geçen sezonun 2. yarısında başarılı sonuçlar alan Tamer Tuna ile yollar 6. hafta sonunda fikir uyuşmazlığı yüzünden ayrıldı. (Sabah)

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