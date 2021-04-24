24 Nisan 2021, Cumartesi
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Denizlispor-Sivasspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Denizlispor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Yuaktel Denizlispor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...
DENİZLİSPOR-SİVASSPOR İLK 11'LER
Denizlispor: Abdülkadir, Özer, Leismann, Muhammed, Sakıb, Kubilay, Murawski, Bakalorz, Sagal, Mesanovic, Rodallega.
Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Kayode.
DENİZLİSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Denizlispor-Sivasspor maçı saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
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