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Denizlispor-Sivasspor | CANLI

Denizlispor-Sivasspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

'in 37. hafta karşılaşmasında Yuaktel sahasında ile karşılaşıyor. Mücadelenin detayları haberimizde...

DENİZLİSPOR-SİVASSPOR İLK 11'LER

Denizlispor: Abdülkadir, Özer, Leismann, Muhammed, Sakıb, Kubilay, Murawski, Bakalorz, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Kayode.


DENİZLİSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor-Sivasspor maçı saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

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